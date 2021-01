Paul Greengrass był swego czasu kandydatem do wyreżyserowania "X-Men kontra Fantastyczna Czwórka" 0

Swego czasu wytwórnia Fox planowała realizację filmu, w którym pojawiłyby się postacie znane z komiksów o X-Menach oraz Fantastycznej Czwórce. Reżyserem tego nigdy nie zrealizowanego projektu mógł zostać Paul Greengrass.

Paul Greengrass, czyli reżyser Krucjaty Bourne'a potwierdził, iż prowadził rozmowy z wytwórnią Fox na temat nigdy nie zrealizowanego filmu "X-Men vs. Fantastic Four". Na ekranie pojawić mieliby się również Deadpool oraz Daredevil.

Rozmawiali ze mną na ten temat. Nie powiedziałbym, że byłem związany z tym projektem. Rozmawialiśmy i myślałem na ten temat, ale finalnie nic się nie stało.

wyjawia Greengrass

O tym, iż w filmie mieli pojawić się Deadpool oraz Daredevil wiemy od Zacka Stentza. W 2019 roku udzielił on wywiadu, w którym mówił na temat tego projektu.

Ashley Edward Miller i ja, pracowaliśmy dla Foxa, pracowaliśmy nad X-Men: Pierwsza klasa, ale również nad sekretnym filmem. Nie mogę powiedzieć nic na temat szczegółów fabuły, ale mogę powiedzieć, że użyliśmy w nim wszystkich dostępnych postaci Marvela, które posiadał wówczas Fox w 2011 roku. Była to Fantastyczna Czwórka, Deadpool i Daredevil, który wówczas był jeszcze w rękach Foxa.

mówił scenarzysta Zack Stentz

Patrząc na to, jak potoczyły się losy praw do postaci Marvela, można liczyć na to, że kiedyś ten projekt powstanie. Może w nieco innej formie, ale na pewno są na to spore szanse z racji tego, że Walt Disney przejął wszystko od wytwórni Fox. Zresztą ogłoszono już plany związane z realizacją filmu o Fantastycznej Czwórce. Nad projektem pieczę sprawuje Jon Watts.

Źrodło: IGN