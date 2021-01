Nowa zapowiedź 2. sezonu ''Czy boisz się ciemności?'' 0

Stacja Nickelodeon dla której powstała nowa, odświeżona wersja popularnego serialu grozy dla młodzieży z lat 90 opublikowała niedawno nową zapowiedź nadchodzącego drugiego sezonu Czy boisz się ciemności? Produkcja ta choć początkowo miała zakończyć się jednym sezonem, to jego sukces skłonił twórców do nakręcenia kontynuacji.

Poniższy króciutki teaser ukazuje nam głównych bohaterów oraz najnowszego złoczyńcę, zwanego Shadowman. To właśnie do niego odnosi się ujawniony podtytuł Curse of the Shadow.

Drugi sezon składa się z sześciu epizodów. Ukażą nam one nową przerażającą historię o klątwie rzuconej na pewne nadmorskie miasteczko, z którego pochodzi grupa dzieciaków. To nowi członkowie The Midnight Society. Ich okolice nawiedzać zaczyna złoczyńca imieniem Shadowman.

W nowych bohaterów wcielą się Bryce Gheisar, Arujun Athalye, Beatrice Kitsos, Malia Baker, Dominic Mariche i Parker Queenan. Za scenariusz drugiej serii odpowiada JT Billings, który jest także współproducentem wykonawczym i showrunnerem.

Premiera 2. sezonu w 2021 roku. Dokładna data nie została jeszcze ujawniona.

Oryginalna produkcja emitowana była w latach 1992-1996 i 1999-2000. Doczekała się aż 7 sezonów i dostarczała młodym widzom porywających opowieści dając im namiastkę 'bezpiecznego' strachu.

