Nowości w serwisie VOD.MAG.PL - PJ Harvey, historia ognistej miłości i kameleon polskiego kina

W kręgu miłości to nominowany do Oscara w 2014 roku film Felixa van Groeningena, reżysera znanego z takich hitów jak Boso, ale na rowerze oraz Mój piękny syn z Timothéem Chalametem i Stevem Carellem. To historia wielkiej miłości pomiędzy Didierem – liderem muzycznej kapeli a Elise – właścicielką studia tatuażu; pary, którą los wystawia na ciężką próbę. Film ilustruje znakomita bluegrassowa ścieżka dźwiękowa. Elise i Didier od siedmiu lat żyją w szczęśliwym, choć niekonwencjonalnym związku. Połączyła ich gorąca miłość od pierwszego wejrzenia, głęboka potrzeba życia po swojemu i pasja do muzyki bluegrass. Niespodziewanie koło fortuny się odwraca. Kiedy ich kilkuletnia córka Maybelle zapada na poważną chorobę, żarliwe i zmysłowe uczucie poddane zostaje poważnej próbie, a Elise i Didier oddalają się od siebie. Każde z nich zaczyna żyć własnym życiem, ale nadal walczą o córkę, wierząc, że miłość jest w stanie zwyciężyć każde przeciwieństwo losu.

PJ Harvey. A Dog Called Money, reż. Seamus Murphy

Słynna brytyjska artystka PJ Harvey oraz współpracujący z nią, wielokrotnie nagradzany irlandzki fotoreporter i filmowiec Seamus Murphy ruszają w podróż do Kabulu w Afganistanie, Kosowa i biednych dzielnic Waszyngtonu. PJ Harvey szuka inspiracji, zbiera wrażenia, kolekcjonuje słowa, obserwuje, słucha i przyswaja. Jej myśli słychać z offu. Murphy to wszystko nagrywa. Tworzą kronikę obcego człowieka, którego uważne spojrzenie skierowane jest na rzeczywistość codziennego życia w miejscach, które odwiedza i poznaje. Inspiracja zamienia się w poezję, która daje początek piosenkom z albumu „The Hope Six Demolition Project”. Po powrocie do Londynu PJ Harvey nagrywa w specjalnie zaprojektowanym studiu pod Somerset House w Londynie, które służy jako rodzaj peep show, pozwalającego publiczności obserwować przez lustro weneckie cały proces twórczy.

Książę i dybuk, reż. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski

Filmowa podróż śladami Michała Waszyńskiego, autora wielu znanych przedwojennych filmów z Eugeniuszem Bodo, reżysera mistycznej ekranizacji Dybuka, a także producenta hollywoodzkich hitów z Sofią Loren i Claudią Cardinale. Film stara się rozwikłać tajemnicę Waszyńskiego, który w życiu często pisał od nowa własną biografię. Jedni zapamiętali go jako dystyngowanego arystokratę, męża włoskiej hrabiny, inni wspominają go jako utalentowanego reżysera, błyskotliwego producenta o homoseksualnej tożsamości. Książę i dybuk otrzymał nagrodę Nos Chopina ex aequo dla najlepszego filmu o muzyce i sztuce 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity oraz Nagrodę dla Najlepszego Filmu Dokumentalnego w sekcji Venice Classics na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.

Serwis VOD.MDAG.PL to unikalna kolekcja ponad 90 najwyżej klasy filmów dokumentalnym z całego świata oraz art-house’owych fabuł. To setki historii niezwykłych ludzi 24/7. Jeżeli macie nieustanną potrzebę poznawania świata, można to robić też dzięki tak ogromnej ilości propozycji od DOCS AGAINST w kontakcie z ruchomymi obrazami na ekranie. Festiwalowe zaległości, wypominanie sobie, że się nie zdążyło, bądź nieudało dotrzeć, przegapiło. Dzięki tej platformie można wiele sobie wybaczyć i nadrobić. :)