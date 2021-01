Michael C. Hall ma nadzieję, że nowy "Dexter" odkupi winy finałowej serii 0

Jeśli oglądaliście Dextera to zapewne, jak wielu fanów serialu, odczuliście po finałowym odcinku ogromne rozczarowanie. Zresztą ostatnie sezonu kultowej produkcji pozostawiały wiele do życzenia. Teraz Dexter Morgan szykuje się do wielkiego powrotu, a Michael C. Hall liczy na to, iż uda się odkupić winy.

Co ciekawe wśród niezadowolonych osób po finale Dextera, był odtwórca tytułowej roli, czyli Michael C. Hall.

Ludzie uważali, że sposób w jaki zostało to przedstawione jest niezadawalający i może jest gdzieś tam jakaś inna historia do opowiedzenia. Zaliczam się do grupy osób, którzy zastanawiali się: "Co do cholery stało się temu kolesiowi?"

mówił Hall

Jeśli śledziliście informacje związane z Dexterem to wiecie, że aktualnie przygotowywany jest nowy sezon serialu, który będzie miał za zadanie naprawić to, co zostało w tak bestialski sposób popsute. Michael C. Hall wyjawił, że bardzo długo trwało namawianie go, aby zgodził się do powrotu. Gwiazdor jest jednak podekscytowany ponownym wcieleniem się w seryjnego mordercę i dodaje, że historia jest warta opowiedzenia.

Z pewnością żyjemy w epoce, w której poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, jeśli chodzi o jednoczesne zaskoczenie i usatysfakcjonowanie widza, które powinny towarzyszyć finałowi serii.

powiedział aktor

W październiku ubiegłego roku stacja Showtime ogłosiło, że wskrzesza Dextera. W roli showrunnera powróci Clyde Phillips. Nowa seria będzie składała się z 10 odcinków. Zdjęcia mają wystartować na początku tego roku. Premiera przewidziana jest na późną jesień 2021 roku.

Źrodło: Deadline