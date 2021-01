Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Indiana Jones 5" będzie końcem cyklu z Harrisonem Fordem, ale początkiem dla serii spin-offów 0

Wygląda na to, że uniwersum "Indiany Jonesa" będzie w przyszłości mocno rozbudowywane. Tak przynajmniej sugerują najnowsze doniesienia z Hollywood.

Jak wiadomo od jakiegoś czasu trwają prace mające na celu dokończenie realizacji wyczekiwanego filmu Indiana Jones 5. Jeśli śledziliście wcześniejsze doniesienia związane z tym projektem, to wiecie, iż będzie to ostatni film, w którym w roli tytułowej zobaczymy Harrisona Forda. Ba, producent Frank Marshall ogłosił, że Indiana Jones jest jeden i jest nim oczywiście wspomniany Ford. Tym samym fani nie powinni czekać na nowy casting i poszukiwania aktora, który mógłby w przyszłości zagrać kultowego archeologa.

Nie oznacza to jednak, że cykl umrze wraz z piątą odsłoną. Według najnowszych plotek Indiana Jones 5 będzie początkiem serii spin-offów, które będą osadzone w tym samym uniwersum. Na ten moment nie jest jasne o czym dokładnie będą opowiadały, ale możliwości jest wiele. Dodatkowo dzisiejsze realia sprawiają, że spin-offy wcale nie muszą być kinowymi widowiskami. Mogą to być wysokobudżetowe seriale, które trafią na platformę streamingową.

Na pewno będziemy wypatrywali kolejnych doniesień związanych z tym tematem. Na razie czekamy jednak na kolejne nowiny dotyczące filmu Indiana Jones 5. Premiera została zaplanowana na 29 lipca 2022 roku.

Źrodło: We Got This Covered