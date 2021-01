Styczniowe pokazy przedpremierowe filmów AURORY na MOJEeKINO.PL 0

Aurora Films wraz z platformą kin studyjnych MOJEeKINO.PL zapraszają na kolejne pokazy specjalne. W styczniu widzowie będą mogli zobaczyć dwie przedpremiery, fiński komediodramat W co ludzie grają oraz obsypany nagrodami włoski dramat Złe baśnie.

Filmy można oglądać w wirtualnych salach, które znajdują się na platformie kin studyjnych MOJEeKINO.PL. Dzięki udziałowi w pokazach online, widzowie mogą wesprzeć swoje ulubione kino w tym trudnym czasie. Bilet na każdy pokaz kosztuje tylko 15PLN. Więcej szczegółów na temat seansów znajduje się na stronie platformy MOJEeKINO.PL, gdzie dostępna jest również pełna lista kin.

W co ludzie grają to fińska odpowiedź na przeboje Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie oraz Niewinne kłamstewka. Grupa dobrych przyjaciół po trzydziestce postanawia zorganizować przyjęcie niespodziankę z okazji zbliżających się urodzin Mitzi. Pełen nostalgii weekend spędzony w idyllicznie położonym domu ma przypomnieć bohaterom czasy, kiedy byli nastolatkami. Czy coś może pójść nie tak?

Z pewnością, zwłaszcza że jubilatka nie wydaje się zachwycona pomysłem grupy. Skołowana kobieta liczyła raczej na spokojny weekend, a na to najwyraźniej się nie zanosi. Napięcie wzrasta z chwilą, gdy jej najlepsza przyjaciółka Veronika pojawia się ze swoim nowym chłopakiem Mikaelem. Znajome otoczenie i dawne rytuały sprawiają, że bohaterowie zapominają na chwilę o dorosłości. Wspólnie spędzony czas zmusi ich jednak do ponownej oceny przeszłości i teraźniejszości.

Film będzie można zobaczyć na platformie MOJEeKINO.pl na czterech pokazach: 6, 12, 20 oraz 31 stycznia. Każdy seans rozpocznie się o 20:00.

Kolejny film jaki widzowie będą mogli zobaczyć przedpremierowo w wirtualnej sali kinowej jest włoski dramat Złe baśnie. Niepokojąca, groteskowa opowieść o poszukiwaniu, samotności i lęku wyreżyserowana przez genialnych braci D’Innocenzo. Film został doceniony na wielu festiwalach, zdobył m.in. Srebrnego Niedźwiedzia na ostatnim festiwalu w Berlinie, był nominowany do Europejskich Nagród Filmowych.

Upalne lato, rzymskie przedmieścia. Lejący się z nieba żar sprawia, że czas stoi tu niemalże w miejscu. Do włoskiej sielanki jednak daleko, zwłaszcza, gdy przekroczy się próg świata wykreowanego przez braci D’Innocenzo. Rzeczywistości, w której każda chwila jest jak zgrzyt noża po szkle. Ta ujęta w formułę mrocznej współczesnej baśni opowieść to kino ekstremalnych emocji, angażujące widza do ostatniego nerwu.

Pokazy filmu zaplanowane są na 10, 19 oraz 30 stycznia.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie platformy MOJEeKINO.PL Dostępna jest tam również pełna lista kin, w których można oglądać filmy.