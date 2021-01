Reżyser "Zejścia" i plaga w zwiastunie "The Reckoning" 0

Prezentujemy oficjalny zwiastun The Reckoning, nowego horroru brytyjskiego reżysera Neila Marshalla (Dog Soldiers, Zejście). Produkcja jest opisywana jako – krwawy thriller zemsty w historycznym przebraniu.

Po stracie męża podczas Wielkiej Plagi Grace Haverstock (Charlotte Kirk) zostaje niesłusznie oskarżona o bycie czarownicą i umieszczona w areszcie najbardziej bezwzględnego łowcy czarownic w Anglii, sędziego Moorcrofta (Sean Pertwee). Zmuszona do znoszenia fizycznych i emocjonalnych tortur, jednocześnie niezłomnie utrzymując swoją niewinność, Grace musi stawić czoła swoim własnym wewnętrznym demonom, gdy sam diabeł zaczyna wkraczać do jej umysłu.

W głównej roli występuje Charlotte Kirk, partnerują jej m.in. Joe Anderson, Steven Waddington, Emma Holzer, Rick Warden, Sean Pertwee, Cal MacAninch oraz Ian Whyte w roli Diabła.

Scenariusz do filmu napisali Edward Evers-Swindell, Charlotte Kirk i Neil Marshall. Premiera odbyła się na Festiwalu Filmowym Fantasia w zeszłym roku. The Reckoning trafi do ogólnej dystrybucji jeszcze w tym roku, a będzie to miało miejsce w wybranych kinach oraz na VOD jużod 5 lutego.

Źrodło: firstshowing.net