Zwiastun 2. sezonu szalonej animacji ''Spoza układu''

Platforma Hulu wypuściła teaserową zapowiedź drugiego sezonu szalonej animowanej komedii Spoza układu, za którą odpowiada współtwórca innej kultowej animacji Rick i Morty. Wraz z pojawieniem się nowego filmowego materiału ujawniona została także data premiery nowych epizodów.

Fabuła Spoza układu skupia się wokół czterech kosmitów, którzy uciekają z eksplodującego świata tylko po to, aby rozbić się na Ziemi i wprowadzić się do domu na amerykańskich przedmieściach. Są podzieleni w sprawie tego, czy Ziemia jest okropna czy niesamowita. Korvo i Yumyulack widzą tylko zanieczyszczenia, skąpy konsumpcjonizm i ludzką słabość, podczas gdy Terry i Jesse kochają ludzi i całą ich telewizję, śmieciowe jedzenie i zabawy. Ich misja to ochrona Pupy, żywego superkomputera, który pewnego dnia ewoluuje w swoją prawdziwą formę, skonsumuje ich i terraformuje Ziemię. W drugiej serii kosmici będą mieli wreszcie szansę na opuszczenie Ziemi, ale czy im się to uda?

Poniżej wspomniane wideo.

Jednym z twórców animacji jest Justin Roiland, który pracował nad Rickiem i Mortym. Przy tym projekcie pomaga mu także Mike McMahan i Josh Bycel. Od czasu swojego debiutu, który odbył się w maju 2020 roku, Spoza układu jest najchętniej oglądaną oryginalną komedią animowaną Hulu.

Premiera nowych epizodów Spoza układu już 26 marca 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon