"Szybcy i wściekli 9" - Vin Diesel czeka na kinowy seans widowiska 0

Rok 2021 będzie przedziwny, jeśli chodzi o branżę kinową, której funkcjonowanie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Jednym z widowisk, które wciąż czekają się swoją premierę jest film Szybcy i wściekli 9.

Czasy w jakich przyszło nam żyć sprawiły, że potencjalne kinowe hity musiały zawitać na platformy streamingowe. Jako przykłady można podać chociażby superprodukcję o Wonder Woman czy najnowszą animację Pixara – Co w duszy gra. Na tym oczywiście się nie zakończy i kolejne hollywoodzkie produkcje trafią do dystrybucji cyfrowej. Wśród nich może zabraknąć filmu Szybcy i wściekli 9. Gwiazda kultowego cyklu, Vin Diesel chce, aby najnowsza odsłona była pokazywana premierowo na wielkim ekranie.

Jestem bardzo oddany kinowemu doświadczeniu. Oczywiście poświęciłem swoje życie kinu. To wspaniałe uczucie mieć świadomość tego, że 28 maja wszyscy, którzy chcą będą mogli obejrzeć ten film razem.

powiedział aktor w wywiadzie dla Total Film

John Cena na swoim oficjalnym koncie na Twitterze wrzucił dwie okładki magazynu Total Film:

Szybcy i wściekli 9 wprowadzą do uniwersum nowego złoczyńcę o imieniu Jacob, który okaże się… być bratem Doma. W walce z Rodziną pomagać mu będzie znana już fanom serii Cipher. Jacob to największa przeszkoda z jaką Dom i jego rodzina mieli kiedykolwiek do czynienia – zapowiada John Cena.

Jak myślicie, czy słowa Vina staną się rzeczywistością i widzowie naprawdę będą mogli obejrzeć nową część w kinie?

