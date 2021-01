Najnowszy film Wana ''Wcielenie'' z kategorią wiekową R 0

Najnowszy film Jamesa Wana Wcielenie, którym reżyser ten powraca do gatunku horroru otrzymał właśnie kategorię wiekową R. Data jego premiery jak na razie nie została jeszcze podana.

Na kategorię R film zapracował sobie zawierając motywy takie jak brutalna przemoc, makabryczne obrazy i wulgarny język.

Pierwotnie film Wcielenie zadebiutować miał 14 sierpnia 2020 roku, jednak z powodu panującej na całym świecie pandemii został on skreślony z harmonogramu premier Warner Bros. Pictures i New Line Cinema. Obecnie nie wyznaczono jeszcze nowej daty premiery. Wiadomo jednak, że podobnie jak inne filmy Warner Bros. wraz z kinową premierą pojawi się on również na platformie HBO Max.

Fabuła tego kolejnego filmu uznanego malezyjskiego reżysera w dalszym ciągu trzymana jest w ścisłej tajemnicy. Mówi się, że produkcja będzie czerpać z powieści graficznej Wana z 2011 roku pt. Malignant Man, jednak są to tylko przypuszczenia, bowiem żadna oficjalna informacja w tej sprawie nie została podana. Pewnie dopiero premiera nam to rozjaśni, ale patrząc na poprzednie dzieła Wana możemy wiele oczekiwać od tej produkcji.

W obsadzie znaleźli się Annabelle Wallis znana z filmu Mumia czy Annabelle, Jake Abel, George Young, Maddie Hasson, Michole Briana White, McKenna Grace i Jacqueline McKenzie.

Podanie kategorii wiekowej może świadczyć o tym, iż już niedługo doczekamy się pierwszej zapowiedzi i daty premiery. Czekacie na tą produkcję?

Źrodło: Bloody-Disgusting