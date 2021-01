Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Odzyskać utracony w płomieniach raj, czyli premiera filmu "Odbudować Paradise" 0

Z afiszy Sundance Film Festival 2020 i Millennium Docs Against Gravity na antenę National Geographic – 17 stycznia o godz. 21.00 odbędzie się telewizyjna premiera poruszającego filmu Odbudować Paradise w reżyserii Rona Howarda (zdobywcy Oscara za Piękny umysł). To niezwykły manifest siły oraz determinacji ofiar najtragiczniejszego pożaru w historii Kalifornii. W obliczu katastrofy, która stanowi bolesny dowód destrukcyjnych skutków ocieplenia klimatu, mieszkańcy w niezwykły sposób jednoczą się, by zbudować swój wspólny dom od zera.

fot. materiały prasowe

W listopadzie 2018 roku, znany reżyser Ron Howard chwycił za kamerę i wyruszył do miasteczka Paradise w Kalifornii, by udokumentować walkę z największymi od stu lat pożarami w USA. Jednak w przeciwieństwie do relacjonujących tę tragedię ekip telewizyjnych, Ron został z mieszkańcami Paradise znacznie dłużej. Gdy opadł kurz i ustąpił dym, oczom wszystkich ukazał się tragiczny obraz wszechogarniających strat.

Ogień pochłonął 85 ludzkich żyć i zniszczył 95% lokalnej infrastruktury. Ponad 14 000 domów obróciło się w popiół, a 50 000 osób musiało się ewakuować. Część z mieszkańców Paradise została, by podnosić z gruzów swój utracony raj, inni zdecydowali się opuścić to miejsce, pozostawiając za sobą bolesne wspomnienia. Twórca Odbudować Paradise obserwował i rejestrował wspólne działania mieszkańców, zmierzające do odbudowy zniszczonej kataklizmem przestrzeni.

Jeśli za tą historią stoi inspirująca lekcja, to z pewnością taka, że jesteśmy całkiem nieźli w rozwiązywaniu problemów. Jednak, czy zawsze musi wydarzyć się katastrofa, aby nas zjednoczyć? Mam nadzieję, że jest to pytanie, nad którym ludzie się zastanowią.

mówi reżyser Ron Howard

Dokument został uznany przez krytyków za wyjątkowo aktualny i rezonujący z problemami, z którymi obecnie boryka się świat w obliczu konsekwencji, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne.

Nie ma wątpliwości, że zmiana klimatu przyczynia się się do historycznych pożarów […] na zachodnim wybrzeżu Ameryki, niszczących całe społeczności. To powinna być pobudka – Paradise może być każdy z nas.

dodaje filmowiec

W filmie, poza ujęciami autorstwa Rona Howarda, zobaczymy też m.in. nagrania z kamerek samochodowych mieszkańców, którzy zmuszeni byli uciekać przed śmiercionośnym żywiołem, oraz zdjęcia z powietrza, ukazujące post apokaliptyczny obraz piekła na ziemi. Szokującym scenom towarzyszy narracja ofiar i świadków, a tuż obok pytań o to, kto jest winny tragedii, pojawia się też refleksja – czy jesteśmy w stanie powstrzymać tak tragiczne efekty zmian klimatycznych?

Premiera filmu Odbudować Paradise odbędzie się 17 stycznia o godz. 21.00 w National Geographic.

Źrodło: Informacja prasowa