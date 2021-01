Daniel Kaluuya i Jesse Plemons mogą zagrać w nowym filmie twórcy "Uciekaj!" 0

Jordan Peele poszukuje aktorów do swojego kolejnego projektu. Na jego radarze znalazły się dwa ciekawe nazwiska.

Daniel Kaluuya i Jesse Plemons to aktorzy, którzy mogą wystąpić w kolejnym filmie twórcy horrorów To my oraz Uciekaj!. Warto odnotować, że ten pierwszy miał już okazję wystąpić u cenionego filmowca we wspomnianym przed momentem Uciekaj!.

Na razie Jordan Peele nie wyjawił zbyt wielu szczegółów dotyczących nowego projektu. Na razie wiadomo tylko tyle, że w filmie pojawią się "antagonista, męski złoczyńca w wieku 20-50 lat", "Artie, jeden z głównych bohaterów" oraz "Winston Claes, postać drugoplanowa". Spekuluje się, że Daniel Kaluuya i Jesse Plemons są przymierzani do ról złoczyńcy i Artiego.

Co wiemy o Artim? Ma to być mężczyzna, w wieku 20-30 lat pracujący w dziale elektroniki w dużym sklepie detalicznym. Opisywany jest, jako autentyczny, wnikliwy, z pazurem. Winston Claes z kolei to postać drugoplanowa, otwarta etnicznie, w wieku 55-70 lat. Jest fotografem sztuk pięknych, którego obsesja na punkcie doskonałości doprowadziła go na skraj nudnego i niezadowalającego końca kariery. Jest osobą zrównoważoną psychicznie, aczkolwiek piętą achillesową jest jego ego.

Z pewnością Jordan Peele swoimi filmami udowodnił, że jest niezwykle interesującym twórcą, dlatego wyczekujemy jego kolejnego projektu.

Źrodło: The Illumnerdi