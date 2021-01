''WandaVision'' z kategorią wiekową TV-PG 0

Serial Marvel Studios WandaVision przeciera szlaki w różnych kategoriach. Nie dość, że jest produkcją, która rozpocznie czwartą fazę Marvela to teraz jeszcze jest pierwszą pod względem przyznanej jej kategorii wiekowej.

Do tej pory wszystkie produkcje z Marvel Studios nie schodziły poniżej kategorii PG-13. Teraz stało się inaczej. Wszystkie nadchodzące dziewięć odcinków WandaVision otrzymało ocenę TV-PG, co oznacza, iż zawierają one nieodpowiednie słownictwo czy przemoc, ale w stopniu takim, że przy ich oglądaniu wystarczy dzieciom nadzór rodzicielski. Zdziwieni czy produkcja ta właśnie tak łagodnie się Wam do tej pory przedstawiała?

Wanda Maximoff aka Scarlet Witch i Vision to dwie istoty posiadające nadprzyrodzone moce, które prowadzą wyidealizowane życie na przedmieściach, jednak z czasem zaczynają podejrzewać, że wszystko nie jest takie, jakim się wydaje. Akcja rozgrywa się w latach 50 ubiegłego wieku, a seria łaczy styl klasycznego sitcomu z kinowym rozmachem Marvela. W rolach głównych występują Elizabeth Olsen i Paul Bettany. W obsadzie znajdują się także Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Kat Dennings i Randall Park.

Premiera serialu na platformie Disney + już 15 stycznia br.

