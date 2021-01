Animacja studia Ghibli ''Earwig and the Witch'' już w lutym w kinach i na HBO Max 0

Amerykańska firma GKIDS zajmująca się głównie dystrybucją animacji ogłosiła oficjalną datę premiery najnowszego filmu japońskiego studia Ghibli. To pierwsza animacja tego studia, w której użyta została technologia CGI.

fot. comingsoon

Mowa o filmie Earwig and the Witch, którego fabuła opiera się na powieści autorstwa Diany Wynne Jones. Na podstawie jej dzieła powstał także popularny film fantasy Ruchomy zamek Hauru. Najnowsze dzieło japońskiego studia najpierw pojawi się w wybranych kinach – 3 lutego 2021 roku, a już 5 lutego zadebiutuje w serwisie HBO Max.

Za reżyserię tej animacji odpowiada Goro Miyazaki, twórca anime Opowieści z Ziemiomorza czy animowanego filmu Makowe wzgórze. Od dawna związany jest ze Studiem Ghibli, której współzałożycielem jest jego ojciec.

Jesteśmy podekscytowani tym, że już niedługo pokażemy widzom magiczny nowy film Goro Miyazakiego. 'Earwig and the Witch' to pierwszy film Studia Ghibli od czterech lat i pierwsza wyprawa tego studia w głąb animacji komputerowej. powiedział prezes GKIDS Dave Jesteadt w swoim oświadczeniu

Earwig and the Witch przybliży nam historię pewnej dziewczynki, sieroty imieniem Earwig, która nie ma pojęcia, że jej matka posiada magiczne moce. Dorasta w sierocińcu. Jej życie zmienia się jednak drastycznie, gdy zostaje adoptowana i zmuszona do zamieszkania z samolubną kobietą Bella Yaga. Ta okazuje się być wiedźmą. Earwig ma jednak dość siły, w czym pomaga jej uparty charakter i nie poddając się stara się odkryć sekrety swojej nowej rodziny, odkrywając przy tym świat zaklęć i eliksirów oraz znajdując tajemniczą piosenkę, która być może jest kluczem do odnalezienia rodziny, jakiej zawsze pragnęła.

Głosu głównym bohaterom użyczają Richard E. Grant jako Mandrake, Kacey Musgraves jako matka Earwig, Dan Stevens jako Thomas, Taylor Paige Henderson jako Earwig, Pandora Colin jako Matrona, JB Blanc jak pan Jenkins, Logan Hannan jako Custard, Vanessa Marshall jako Bella Yaga, Eva Kaminsky, Vivienne Rutherford oraz Tom Bromhead.

Źrodło: slashfilm