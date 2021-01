Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Brie Larson rozpoczyna przygotowania do "Kapitan Marvel 2" 0

Marvel Studios przygotowuje się do rozpoczęcia zdjęć do filmu Kapitan Marvel 2. Nie mniej, nie więcej oznacza to również, że odtwórczyni głównej roli, czyli Brie Larson, startuje ze swoimi indywidualnymi przygotowaniami.

Brie Larson rozpoczyna treningi mające przygotować jej formę do wyczerpującej pracy związanej z kręceniem filmu Kapitan Marvel 2. Gwiazda nalężąca do rodziny Marvel Cinematic Universe poinformowała o tym swoich fanów za pośrednictwem platformy YouTube, gdzie prowadzi swój kanał. Aktorka z pewnością będzie informowała swoich zwolenników na bieżąco o przebiegu przygotować. Mając w pamięci poprzedni okres przygotowawczy do filmu Kapitan Marvel, możemy spodziewać się naprawdę intensywnej pracy i sporo wysiłku włożonego w ten aspekt przez Brie Larson.

W filmiku poniżej możecie zobaczyć, jak prezentuje się domowa siłownia gwiazdy. Dodatkowo Brie Larson zaprosiła do wspólnego treningu kilka innych hollywoodzkich gwiazd, po których widać, że siłownia nie jest im obca.

Nia DaCosta została wybrana przez Marvel Studios na reżyserkę filmu Kapitan Marvel 2. Na razie szczegóły projektu nie są znane. Premiera widowiska została zaplanowana na listopad 2022 roku.

Źrodło: MovieWeb