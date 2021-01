Szykuje się zwariowany film o zombie - zobaczcie pierwsze zdjęcia z filmu "Army of the Dead" Zacka Snydera 1

Army of the Dead to na pewno jeden z najciekawszych filmów 2021 roku. Najnowsze dzieło Zacka Snydera trafi do oferty platformy streamingowej Netflix. Dzisiaj mamy dla Was porcję zdjęć promujących film.

Ostatnie miesiące były niezwykle intensywne dla Zacka Snydera. Reżyser nie tylko pracował nad wersją reżyserską Ligi Sprawiedliwości, ale także kończył swój najnowszy film zatytułowany Army of the Dead. Produkcja jeszcze w tym roku zawita do oferty platformy streamingowej Netflix.

Film zapowiada się naprawdę ciekawie. Sam Zack Snyder opisuje go, jako zombie heist movie, co samo w sobie jest całkiem intrygujące.

Spodziewasz się czystego chaosu z zombiakami i dostajesz to w 100 procentach. Ale także niesamowite postacie podczas fantastycznej przygody. Ludzie będą zaskoczeni, jak dużo ciepła i prawdziwych emocji posiadają ci wspaniali bohaterowie.

mówi Snyder

Warto pamiętać, że pomysł na Army of the Dead zakiełkował w głowie Snydera już w 2004 roku, kiedy to tworzył remake kultowego Świt żywych trupów George'a A. Romero.

O czym opowie w ogóle nowe dzieło popularnego filmowca? Parę lat po nagłej inwazji zombie na Las Vegas, ocalały właściciel kasyna wysyła na miejsce grupę najemników, którzy mają za cel odzyskanie jego pieniędzy. Poniżej kilka fotosów promujących Army of the Dead:

Źrodło: MovieWeb