Pierwszy zwiastun "Cherry" nowego filmu reżyserów "Avengers" 0

Zapraszamy do obejrzenia premierowej zapowiedzi filmu Cherry, czyli najnowszej produkcji braci Russo odpowiedzialnych m.in. za takie produkcje jak Avengers: Koniec gry czy Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów.

Cherry to dramat oparty na autobiograficznej powieści Nico Walkera. W głównej roli występuję Tom Holland, który wciela się w młodego mężczyznę z Cleveland. Zostaje on odtrącony przez miłość swojego życia, dołącza do wojska. Zostaje medykiem wojskowym w Iraku, gdzie widzi masę przemocy i rzezi, której nikt nie powinien. Wraca do domu z niezdiagnozowanym przypadkiem PTSD, gdzie przepisany zostaje mu opiat Oxycontin. Wkrótce mężczyzna i jego młoda żona przechodzą od pigułek do heroiny, a on zaczyna okradać banki, aby spłacić długi oraz nakarmić nałóg.

Za scenariuszu odpowiadają Jessica Goldberg oraz Angela Otstot. Za kamerą stanęli wspomniani wcześniej bracia Russo – Anthony i Joe. W głównej obsadzie oprócz Hollanda znajdują się Ciara Bravo, Kelli Burglund, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini, Thomas Lennon i Kyle Harvey.

Kinowa premiera filmu zaplanowana jest na 26 lutego 2021 roku. Od 12 marca 2021 dramat ten dostępny będzie w serwisie Apple TV+.

Źrodło: movieweb.com