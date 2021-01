Przez większą część lat 80-tych Sylvester Stallone był ikoną filmów akcji. Aktor zasłynął ze swoich umięśnionych ról Rocky’ego Balboa i Johna Rambo, choć nigdy nie posunął się tak daleko, by założyć spandex i zagrać prawdziwego superbohatera. Tym razem wydaje się, że jest na to szansa w filmie Samaritan . Mamy pierwszą fotę.

W filmie młody chłopak odkrywa, że ​​obok niego mieszka superbohater, który zaginął 20 lat temu. W tą rolę wciela się nie kto inny niż Sylvester Stallone. Na taki pomysł wpadł reżyser Julius Avery (Operacja Overlord, Son Of A Gun), obsadzając Sylvestra jako emerytowanego superbohatera, który nieoczekiwanie staje się kimś w rodzaju ojca.