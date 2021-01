Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Lekarze z Seattle w walce z koronawirusem - polska premiera 17. sezonu "Chirurgów" 1

Chirurdzy powracają na FOX z premierowym sezonem, w którym zobaczymy, jak lekarze ze szpitala z Seattle poradzą sobie z koronawirusem. W 17. sezonie na fanów czeka również miła niespodzianka, która dostarczy wielu emocji. A to wszystko w pierwszym odcinku, którego polska premiera już w środę 13 stycznia o godzinie 21:05!

Pojawienie się koronawirusa wpłynęło na różne branże, również na produkcję filmów i seriali. Zdjęcia do wielu z nich musiały zostać przerwane z powodu obowiązujących obostrzeń, a część premier została przesunięta. Niektórzy z twórców i scenarzystów postanowili zainspirować się nową rzeczywistością i przemycili wątek pandemii na ekrany telewizorów. Wydarzenia z 2020 roku zainspirowały twórców Chirurgów do pokazania walki z pandemią z perspektywy medyków ze szpitala Grey Sloan Memorial. To właśnie temat koronawirusa będzie dominował w nowych odcinkach.

W 17. sezonie zobaczymy walkę lekarzy o każdego pacjenta, którą utrudnia brak lekarstwa oraz szczepionki. Wyczerpani nadgodzinami i zdemotywowani brakiem efektów lekarze czują się sfrustrowani i bezradni. Szczególnie zdołowana jest Meredith (Ellen Pompeo), która robi wszystko, by pomóc swoim pacjentom. Po skończonym dyżurze, zupełnie wycieńczona, mdleje na szpitalnym parkingu. Po przyjęciu na oddział, okazuje się, że powodem zasłabnięcia nie było tylko zmęczenie. Meredith ma koronawirusa. Jej stan pogarsza się z godziny na godzinę, a przyjaciele starają się zrobić wszystko, by uratować lekarkę. Meredith zapada w śpiączkę. W swoim śnie przechadza się po plaży, nie jest tam jednak sama. W oddali widać postać, którą okazuje się nie kto inny a Derek (Patrick Dempsey). Dla fanów serialu, snujących teorie o powrocie Dereka, będzie to z pewnością miła niespodzianka. Skąd wziął się pomysł powrotu zmarłego męża Meredith?

Na to pytanie w jednym z wywiadów odpowiedziała Ellen Pompeo:

Patrick i ja mamy domy w Malibu i pewnego dnia wybraliśmy się na wycieczkę. Wtedy właśnie ten pomysł przyszedł mi do głowy. Pomyślałam, że w świecie pełnym mroku nasze ponowne spotkanie na ekranie będzie małym promieniem światła. W tym trudnym czasie chcieliśmy wspólnie wywoływać uśmiech na twarzach naszych widzów.

O tym, co zaważyło na jego decyzji o ponownym udziale w Chirurgach, opowiedział Patrick Dempsey:

Śledziłem, jak ekipa z Grey’s włączała się w pomoc służbom w Los Angeles i to miało wpływ na moją decyzję. Pomyślałem – okej, co jeszcze możemy zrobić, żeby ludzie poczuli się lepiej w tym niepewnym czasie, jak dodać im otuchy? I tak się zaczęło. Powrót na plan był naprawdę wspaniałym doświadczeniem.

Jak będzie wyglądało spotkanie Meredith z Derekiem i czy Meredith uda się pokonać koronawirusa? Na te pytania poznamy odpowiedź już w najbliższą środę.

Pierwsze dwa odcinki Chirurgów będzie można zobaczyć już od 13 stycznia od godziny 21:05 tylko na FOX. Kolejne odcinki w każdą środę o godzinie 22:00.

Źrodło: FOX - informacja prasowa