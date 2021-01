Warner Bros. i Legendary blisko porozumienia w sprawie widowiska "Godzilla vs. Kong" 0

Pod koniec ubiegłego roku wytwórnia Warner Bros. Pictures sprawiła, że w Hollywood doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Decyzja o premierze najważniejszych filmów studia na platformie streamingowej HBO Max była zaskakująca. Nie tylko dla fanów kina, ale także biznesowych partnerów Warnera, między innymi wytwórni Legendarny Pictures.

Kością niezgody okazało się widowisko Godzilla vs. Kong, które było w większości sfinansowane przez Legendarny Pictures. Włodarze firmy nie mogli pojąć jak to się stało, że w biurach Warner Bros. Pictures podjęto decyzję bez żadnej konsultacji w sprawie debiutu filmu Godzilla vs. Kong na HBO Max. Od tamtego czasu rozpoczęły się gorące dyskusje i negocjacje.

Według portalu The Hollywood Reporter porozumienie jest w zasadzie nieuchronne. Godzilla vs. Kong nie tylko zachowa datę kinowej premiery (czyli 21 maja 2021 roku), ale również utrzymana zostanie decyzja o "wpakowaniu" widowiska do oferty serwisu streamingowego HBO Max. Dodatkowo film zaliczy premierę w Chinach. Oczywiście Warner Bros. Pictures będzie musiało liczyć się z finansową rekompensatą dla Legendarny Pictures. O jakiej kwocie mowa? To pozotanie na razie tajemnicą.

Legendarny Pictures wyłożyło 75% budżetu na realizację filmu, więc nie dziwi fakt, iż włodarze firmy podeszli do całej sprawy tak emocjonalnie. Tym bardziej, że mówiło się o wielkich ofertach ze strony innych podmiotów, jak chociażby Netflix, który był rzekomo gotowy wyłożyć 225 mln dolarów za film.

Źrodło: The Hollywood Reporter