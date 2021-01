Shadowman straszy w zwiastunie 2. sezonu ''Czy boisz się ciemności?'' 0

Stacja Nickelodeon odświeżyła popularny serial grozy dla młodzieży z lat 90 Czy boisz się ciemności?. Już niedługo na jej antenie zadebiutuje drugi sezon tej antologicznej produkcji. W sieci pojawiła się nowa zapowiedź, która zdradza datę premiery nowych epizodów.

Drugi sezon nosi podtytuł Curse of the Shadow, który to odnosi się do głównego antagonisty tej serii znanego jako Shadowman.

Sezon ten składa się z sześciu epizodów. Ukażą nam one nową przerażającą historię o klątwie rzuconej na pewne nadmorskie miasteczko, z którego pochodzi grupa dzieciaków. To nowi członkowie The Midnight Society.

W nowych bohaterów wcielą się Bryce Gheisar, Arujun Athalye, Beatrice Kitsos, Malia Baker, Dominic Mariche i Parker Queenan. Za scenariusz drugiej serii odpowiada JT Billings, który jest także współproducentem wykonawczym i showrunnerem.

Premiera 2. sezonu już 12 lutego 2021 roku. Czekacie?

Oryginalna produkcja emitowana była w latach 1992-1996 i 1999-2000. Doczekała się aż 7 sezonów i dostarczała młodym widzom porywających opowieści dając im namiastkę 'bezpiecznego' strachu. Reboot początkowo miał być miniserialem i zakończyć się na jednym sezonie, jednak jego sukces spowodował zmianę decyzji twórców.

