''Seks w wielkim mieście'' doczeka się swojej kontynuacji

Po wielu latach od zakończenia przełomowego serialu Seks w wielkim mieście, platforma HBO Max zdecydowała się powrócić do tematu. Włodarze tego serwisu złożyli zamówienie na limitowaną produkcję noszącą tytuł 'And Just Like That'.

fot. materiały prasowe

Produkcja ta oparta będzie o książkę Candice Bushnell i oryginalny serial stworzony przez Darrena Stara. Poznamy dalsze losy trójki, z czwórki głównych bohaterek – zabraknie Samanthy. Carrie, Miranda i Charlotte walczą z skomplikowaną rzeczywistością, próbując nie zatracić swojej wieloletniej przyjaźni. Mając nawet 50 lat dalej nie jest to proste.

Kontynuacja składać się ma z dziesięciu półgodzinnych odcinków, a zdjęcia do niej ruszyć mają późną wiosną w Nowym Jorku. Do swoich ról powrócą Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis. Producentem wykonawczym został Michael Patrick King.

Dorastałam z tymi postaciami i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć jak ich historia się rozwinęła oraz to jak zmieniło się miasto, które od zawsze je definiowało. powiedziała Sarah Aubrey, szefowa HBO Max

Oryginalny serial emitowany był przez 6 lat, od 1998 roku do 2004. Przez ten czas zgarnął mnóstwo nagród i nominacji. Doczekał się sześciu sezonów, na które złożyły się 94 odcinki. Produkcja doczekała się także dwóch pełnometrażowych filmów będących kontynuacją przygód czterech przyjaciółek. Oba filmy odniosły kasowy sukces, jednak planowany trzeci film z serii nigdy nie doszedł do skutku, bowiem Kim Cattrall nie chciała już powrócić do roli Samanthy. Nadchodzącą serialową kontynuacją również nie jest ona zainteresowana.

Źrodło: The Hindu