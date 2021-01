Psychologiczny thriller Kobieta w oknie , który pierwotnie trafić miał do kin pojawi się jednak na platformie Netflix. Studio 20th Century Fox po kilkukrotnej zmianie daty kinowej premiery, zrezygnowało z wypuszczenia filmu na duży ekran. Sprzedano prawa streamingowemu serwisowi, który w swojej ofercie produkcję tą umieścić ma w pierwszej połowie tego roku.

Fabuła Kobiety w oknie oparta jest na powieści A.J. Finna. Główna bohaterka to cierpiąca na lęk przestrzeni psycholog dziecięca z Nowego Jorku zaprzyjaźnia się z sąsiadką, która mieszka w domu po przeciwnej stronie ulicy. Wszystko staje pod znakiem zapytania, gdy kobieta znika, a bohaterka nabiera podejrzeń, że jej zniknięcie nie jest dziełem przypadku. Na jaw wychodzą szokujące tajemnice, a nikt – i nic – nie jest tym, czym się wydaje.

Za reżyserię odpowiada Joe Wright. Pracował on na scenariuszu napisanym przez Tracy Letts. W rolach głównych występują Amy Adams, Gary Oldman, Julianne Moore, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry i Jennifer Jason Leigh.

Pierwotnie film trafić do kin miał w październiku 2019 roku, jednak wtedy przesunięto jego premierę z powodu negatywnych opinii widzów na pokazach testowych. Należało powtórzyć pewne sceny, bowiem niektóre punkty filmu zdezorientowały widzów. Następnie thriller ten na szklanym ekranie zadebiutować miał w maju 2020 roku, jednak wtedy w jego premierze przeszkodziła pandemia koronawirusa.