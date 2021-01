Vera Farmiga producentką i główną bohaterką baśniowego horroru ''Bad Bloom'' 0

Vera Farmiga, aktorka którą kojarzyć możecie z serii Obecność ponownie wystąpi w filmie należącym do gatunku horroru. Wcieli się ona w główną rolę w debiutanckim filmie Bryce’a McGuire’a zatytułowanym Bad Bloom.

fot. materiały prasowe

Produkcja ta określana jest jako baśniowy horror. Poznamy rodzinę, która żyje w izolacji na odległej wyspie. Ich zadaniem jest powstrzymać nieznane stworzenie, które co rusz ich atakuje. Ich świat wywróci się do góry nogami, kiedy jedno z ich dzieci odkryje, iż potwór którego tak się bali, nie jest wcale potworem takim jakiego go sobie wyobrażali.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się w drugiej połowie 2021 roku. Farmiga oprócz otrzymania angażu do głównej roli w Bad Bloom, zajmie się także produkcją tego filmu wraz z Jonem Rubinsteinem i Galtem Niederhofferem z Authentic Management i Rennem Hawkeyem z Ruminant Films.

Vera Farmiga to utalentowana aktorka, która otrzymała nominację do Oscara za film W chmurach. Oprócz serii Obecność w postać Lorraine Warren wcieliła się także w filmie Annabelle wraca do domu. Wystąpiła także w filmie Pasażer u boku Liama Neesona czy mini serialu Jak nas widzą.

Źrodło: The Hollywood Reporter