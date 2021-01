Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Premierowe odcinki serialu "Victor i Valentino" na Cartoon Network! 0

Przyrodni bracia spędzają wakacje w niewielkim, ale wyjątkowo tajemniczym Monte Macabre. Każdego dnia pomagają babci w rodzinnym interesie, a w wolnym czasie z pasją rozszyfrowują lokalne zagadki. W najnowszych odcinkach Victor postanowi powalczyć o swojego ukochanego karalucha, a także wyprawi z Valentino niezwykłą imprezę.

fot. materiały prasowe

Drugi sezon kreskówki przynosi nieoczekiwane zwroty akcji – zachoruje ukochany karaluch Victora. Wówczas chłopiec zwróci się o pomoc do Charlene z nadzieją, że jej umiejętności przywrócą ukochanego pupila do życia. W innym odcinku chłopcy chcą odstraszyć pewnego łobuza i do tego zadania rekrutują ducha. Jednak sytuacja wymknie się spod kontroli… Jaki będzie finał tej historii?

W Monte Macabre odbywa się również co roku festiwal filmowy, który przypomina Victorowi o jego marzeniach związanych z karierą filmowca. Innym razem chłopiec uznaje, że jego największym talentem jest komunikacja z postaciami z zaświatów. Wśród tych wydarzeń nie zabraknie niezwykłej zabawy, ponieważ przyrodni bracia postanowią urządzić największą imprezę w historii miasteczka. Czy jednak w stoisku z taco nauczyli się, jak zabrać się za organizację takiego wydarzenia?

Victor i Valentino to stworzona przez Cartoon Network Studios przygodowa komedia o dwóch braciach, którzy spędzają wakacje u babci Chaty. Każdego dnia chłopcy pomagają jej w prowadzeniu stoiska z wyśmienitymi tacos. Jednak ich serc nie rozpalają codzienne obowiązki, ale niezwykłe zdarzenia i nadprzyrodzone zjawiska, których świadkami przypadkowo się stają.

Stworzona przez Diego Molano środkowoamerykańska sceneria kreskówki wprowadza małych widzów w niezwykły nastrój. Motyw główny z niezwykłymi, nadprzyrodzonymi elementami, działa jako katalizator akcji i tajemnic, które serial zgłębia w każdym odcinku.

Premiera nowych odcinków serialu Victor i Valentino w poniedziałek 18 stycznia o 14:50. Emisja od poniedziałku do piątku na antenie Cartoon Network.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia