"Nomadland" najlepszym filmem roku według Amerykańskich krytyków!

W sobotę odbyło się rozdanie tegorocznych nagród Natonial Society of Film Critics. Najwybitniejsi amerykański krytycy za najlepszy film tego roku uznali Nomadland, które po drodze już uzbierało kilka istotnych nagród. Kapituła Oscarowa wielokrotnie swoje wybory opierała i pokrywały się one ze zwycięzcami wybranymi przez Amerykańskich krytyków. Czy tym razem też tak będzie?

O Nomadland jako jednym z najważniejszych filmów ostatniego czasu słychać już od dłuższego czasu. Potwierdzeniem są nagrody – Złoty Lew w Wenecji i nagroda publiczności w Toronto.

Najlepszy film: Nomadland, Reżyseria: Chloé Zhao – Nomadland

Aktorka pierwszoplanowa: Frances McDormand – Nomadland

Aktor pierwszoplanowy: Delroy Lindo – Pięciu braci

Aktorka drugoplanowa: Maria Bakalova – Kolejny film o Boracie

Aktor drugoplanowy: Paul Raci – Sound of Metal

Scenariusz: Eliza Hittman – Nigdy, rzadko, czasami, zawsze

Zdjęcia: Nomadland

Film zagraniczny: Kolektyw

Film dokumentalny: Time

Nagroda Film Heritage: organizacja Women Make Movies

