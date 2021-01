Filmoterapia, mamuty, kłamstwo klimatyczne i sex workerki 0

Styczniowe spotkania wokół filmów dostępnych w serwisie VOD.MDAG.PL będą dotyczyły dwóch bardzo ważnych zagadnień – kłamstwa klimatycznego (Kłamstwo klimatyczne. Jak to się robi?, 21 stycznia o 18:00) oraz społecznej oceny cielesności (inauguracja cyklu Filmoterapia na VOD.MDAGPL, 14 stycznia o 20:00).

Od 11 stycznia w serwisie VOD.MDAG.PL pojawiły się także dwie nowości – Chwała dziwkom Michaela Glawoggera, którego kolejne filmy będą pojawiały się regularnie w serwisie oraz Genesis 2.0 Christiana Freia i Maxima Arbugaeva- historia naukowców marzących o ożywieniu mamutów.

Filmoterapia to sposób na głębsze doświadczanie oglądanego filmu oraz kino jako punkt wyjścia do rozmów na ważne tematy społeczne! Cykl rozmów z wyjątkowymi gośćmi, które przeprowadziła Martyna Harland – pomysłodawczyni projektu filmoterapia.pl, rozpocznie się 14 stycznia o godzinie 20:00.

Przy okazji każdego spotkania najpierw odbędzie się premiera rozmowy dotyczącej jednego z filmów dostępnych na VOD.MDAG.PL, po czym podczas spotkania na żywo widzowie będą mogli omówić swoje emocje i przemyślenia.

Oto plan spotykań w ramach cyklu Filmoterapia na VOD MDAG do końca marca:

14/01: Grubaski na front – film o aktywistkach-influencerkach, które same mówią o sobie, że są grube i nie zamierzają pozwalać innym, żeby je oceniali.

Od 20:00 premiera rozmowy z wybitną wokalistką jazzową Moniką Borzym, a następnie spotkanie na żywo!

18/02: Niemiłość, czyli film o trudnych relacjach rodzinnych i poczuciu dziecka, że nie jest kochane przez własnych rodziców.

Od 20:00 premiera rozmowy z Grażyną Torbicką, a następnie spotkanie na żywo!

04/03: Niespodzianka – więcej informacji wkrótce!

25/03: Ewa nie chce spać, czyli historia dziewczyny, która odkąd skończyła 14 lat dzieli się swoim życiem w sieci. W obecności kamery czuje się bardzo swobodnie, także podczas seksu.

Od 20:00 premiera rozmowy z terapeutką i psycholożką Ewa Klepacką-Gryz, a następnie spotkanie na żywo!

Kłamstwo klimatyczne. Jak to się robi? Debata wokół filmu „Kłamcy klimatyczni”, fanpage Millennium Docs Against Gravity na Facebooku

21 stycznia o godzinie 18:00 odbędzie się debata dotycząca kłamstwa ekologicznego, której gościem będzie między innymi prof. Szymon Malinowski. Spotkanie wokół filmu Kłamcy klimatyczni (The Campaign Against the Climate, reż. Mads Ellesøe) poprowadzi Anna Pięta. Film będzie miał swoją polską premierę w serwisie VOD.MDAG.PL już 18 stycznia!

W jaki sposób rodzi się kłamstwo klimatyczne i komu zależy, żebyśmy nie byli świadomi rzeczywistej sytuacji naszej planety? Na te pytania postarają się odpowiedzieć eksperci i ekspertki z największych organizacji ekologicznych działających w Polsce, z którymi porozmawia na żywo Anna Pięta.

Od poniedziałku 11 stycznia w serwisie VOD.MDAG.PL można oglądać kolejne dwa wybitne filmy dokumentalne – Chwała dziwkom w reżyserii Michaela Glawoggera oraz Genesis 2.0 w reżyserii Christiana Freia i Maxima Arbugaeva. Do filmów można wykupić jednorazowy dostęp w cenie 9,50 zł lub zakupić karnet na kilka filmów!

Glawogger oddaje głos pracownicom seksualnym w Tajlandii, Meksyku i Bangladeszu, które opowiadają o swoich potrzebach, trudnościach i nadziejach. Historie tych odważnych kobiet udowadniają, że przetrwanie w nawet najtrudniejszej codzienności jest możliwe. Nie oznacza to jednak, że nie wiąże się ono z wyzwaniami, o których nie śniło się zachodniej publiczności. Chwała dziwkom, to trzecia część filmowej trylogii Michaela Glawoggera, poświęcona globalizacji oraz relacji człowieka i środowiska, w którym przyszło mu żyć. To także pierwszy film mistrza obecny w serwisie VOD.MDAG.PL. Kolejne będą miały swoje premiery wkrótce.

Genesis 2.0 to koncepcja świata, w której człowiek stanie się stwórcą. Pierwszym zwiastunem tej wielkiej rewolucji technologicznej ma być próba wskrzeszenia mamuta, którą reżyser śledzi na przykładzie zespołu zapaleńców na odległych Wyspach Nowosyberyjskich. Bada nie tylko granice pomiędzy nauką a mitem, lecz również skutki przejęcia przez człowieka kontroli nad ewolucją. I choć ten obszar badań znajduje się dopiero na wczesnym etapie, to jego efekty mogą za kilka lat zmienić nie do poznania nas samych i świat wokół.