Oficjalnie: "Deadpool 3" będzie częścią MCU!

Na temat postaci Deadpoola mówiło się wiele w momencie, w którym Walt Disney przejął 20th Century Fox. Siłą rzeczy dwie znakomite produkcje z tym bohaterem trafiły w ręce włodarzy Domu Myszki Miki i tak naprawdę nie wiadomo było, co się stanie z kasową serią. Aż do teraz!

Zarządzający Kinowym Uniwersum Marvela Kevin Feige wyjawił, że superprodukcja Deadpool 3 powstanie. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że film będzie częścią MCU. Dodatkowo projekt powstanie z myślą o kategorii wiekowej R, co będzie pewnym novum, jeśli chodzi o superbohaterskie filmy Marvel Studios.

Będzie miał kategorię wiekową R. Obecnie pracujemy nad scenariuszem, a wszystko nadzoruje Ryan. W tym roku nie będzie kręcenia. Ryan jest bardzo zajętym i odnoszącym sukcesy aktorem. Mamy wiele rzeczy ogłoszonych i na razie nimi musimy się zająć, ale jest to ekscytujące. Ponownie do MCU zawita zupełnie inny typ postaci. Ryan jest siłą natury, to niesamowite w jaki sposób ożywia on tego bohatera.

powiedział Feige

Lizzie Molyneux-Loeglin i Wendy Molyneux aktualnie pracują nad scenariuszem filmu o Pyskatym Najemniku. Spekuluje się, że zdjęcia ruszą najwcześniej w 2022 roku. Nie jest to zaskoczeniem, jeśli spojrzymy na listę zaplanowanych produkcji. Znajdziemy na niej takiej tytuły, jak Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Czarna Pantera 2 i Captain Marvel 2.

Czy Wy też jesteście podekscytowani tą wiadomością?

Źrodło: Collider