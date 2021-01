Lunarny Nowy Rok: azjatyckie walentynki filmowe! 0

Pięć Smaków zaprasza na Lunarny Nowy Rok: azjatyckie walentynki filmowe! Zgodnie z lunarnym kalendarzem, stosowanym w wielu krajach Azji, Nowy Rok rozpocznie się 12 lutego. Tym razem będą to cztery dni z azjatyckim kinem online!

Od 11 do 14 lutego będzie obchodzone podwójne święto. Początek Roku Bawoła połączony zostanie z walentynkową tematyką: w programie znajdzie się pięć najpiękniejszych i najbardziej przewrotnych filmów o miłości. Zmysłowe melodramaty, burzliwe zrywy uczuć, szalone przygody niespełnionych kochanków i niepoprawne związki na przekór światu – kino azjatyckie pozwoli nam odkryć romantyczną tematykę z zupełnie nowej perspektywy!

Filmowe spotkanie z okazji Lunarnego Nowego Roku to pięciosmakowa tradycja, inspirowana jednym z najważniejszych świąt obchodzonych na azjatyckim kontynencie – od Chin przez Japonię po Wietnam. To czas, w którym spotykają się rodziny, często udające się w dalekie podróże, by wspólnie celebrować przełom roku i zarazem symboliczny początek wiosny. Zgodnie z lunarnym horoskopem nadchodzące miesiące upłyną pod znakiem Metalowego Bawoła, symbolizującego pracowitość, upór i konsekwencję w działaniu.

W 2021 to doniosłe święto spotyka się w kalendarzu z popkulturowym fenomenem Walentynek, stąd filmowy program będzie przeplatał wzruszenie z nutą szaleństwa i pozytywnej energii. Jednym z pięciu tytułów, które będzie można zobaczyć w czasie wydarzenia będzie Song lang Leona Le, przepięknie sfilmowana historia miłości niemożliwej, rozgrywająca się w świecie tradycyjnej wietnamskiej opery.

Song lang

Dwa światy, które nie powinny się przecinać, dwa spojrzenia, które spotkać się nie mogą. Dung jest skutecznym i bezlitosnym windykatorem długów, zatrudnianym przez szemrane figury półświatka Sajgonu. Linh-Phung to aktor, celebrujący subtelne piękno odchodzącej w przeszłość opery cai-luong. Przypadkowe spotkanie połączy ich losy w niespodziewany sposób: nostalgia zamknięta w kolorowych cekinach i brutalny świat zaułków wielkiego miasta okazują się mieć ze sobą więcej wspólnego, niż bohaterowie chcieliby przed sobą przyznać.

Zachwycające kadry debiutu Leona Le przenoszą nas w lata osiemdziesiąte, kiedy skomplikowana symbolika muzycznego teatru nieubłaganie musi ustąpić miejsca grom nintendo. Operowe konwencje i niezwykła tradycyjna muzyka spotykają się tu z pełnym charakteru portretem rozwijającej się metropolii. Jeden z najlepiej ocenianych filmów 12. edycji Pięciu Smaków to ambitny melodramat, budzący skojarzenie ze skąpanymi w półmroku światami Wong Kar-waia i błyskotliwymi dialogami bratnich dusz z filmów Richarda Linklatera.

Pełny program wydarzenia zostanie ogłoszony 21 stycznia 2021.