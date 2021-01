Darren Aronofsky kręci nowy film z Brendanem Fraserem w roli głównej 0

Ceniony amerykański reżyser Darren Aronofsky kręci nowy film. Twórca będzie współpracował z odnoszącą w ostatnich latach spore sukcesy wytwórnia A24.

Protozoa Pictures, której założycielem jest Darren Aronofsky oraz wytwórnia A24 zrealizują wspólnymi siłami film zatytułowany "The Whale". Twórca sam stanie za kamerą produkcji, której gwiazdą został Brendan Fraser. Trzeba przyznać, że jest to całkiem ciekawy i nieoczywisty wybór.

Scenariusz do filmu powstał na podstawie sztuki autorstwa Samuela D. Huntera – co ciekawe skrypt przygotował sam twórca.

Zaadaptowanie sztuki na scenariusz filmowy było dla mnie czymś niezwykłym. Ta historia jest bardzo osobista i jestem wdzięczny, że będzie miała szansę trafić do szerszej publiki. Jestem fanem Darrena od momentu zobaczenia filmu "Requiem dla snu", kiedy to pisałem swoje pierwsze sztuki, jaki student. Jestem wdzięczny, że to właśnie on wniesie do tego filmu swój talent i wizję.

powiedział Hunter

Będzie to pierwszy film Aronofsky’ego od czasu premiery głośnej produkcji Mother!. "The Whale" to historia ważącego ponad 200 kilogramów mężczyzny w średnim wieku o imieniu Charlie, który po śmierci swojego kochanka zwrócił się do kompulsywnego jedzenia z żalu. Teraz próbuje ponownie nawiązać kontakt ze swoją nastoletnią córką.

