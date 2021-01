Poznaliśmy obsadę serialowej wersji ''Koszmaru minionego lata'' 0

Platforma Amazon Prime Video zdecydowała się reaktywować kultowy slasher z końca lat 90 XX wieku. Mowa o filmie Koszmar minionego lata. Dla serwisu powstanie serial inspirowany tą produkcją. Zobaczcie kto otrzymał angaże.

fot. materiały prasowe

W serialu wystąpią Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom i Bill Heck. Nie wiadomo niestety w jakie postacie się wcielą. Szczegóły fabularne nadchodzącej serii trzymane są w tajemnicy, wiadomo jednak, że serial będzie miał to samo założenie co film, bowiem również opiera się on na powieści Lois Duncan.

Sara Goodman napisała scenariusz i jest jedną z producentek. Projekt wyreżyseruje Craig Macneill, który również pełni funkcję producenta wykonawczego. Zdjęcia do serialu rozpocząć mają się jeszcze w tym miesiącu na Hawajach. W produkcję tą zaangażowany jest także James Wan, mistrz współczesnego horroru.

Fabuła oryginalnego filmu opowiada o grupie młodych ludzi powracających po zabawie do domu. Jadąc autem potrącają przypadkowo przechodnia. Myśląc, że mężczyzna nie żyje, postanawiają to zataić i topią zwłoki w morzu. Rok później w ich miasteczku dochodzi do serii brutalnych morderstw. Młodzi podejrzewają, że ich sprawcą może być człowiek, którego potrącili. Film doczekał się swoich dwóch kontynuacji – Koszmar następnego lata i Koszmar kolejnego lata.

Źrodło: deadline