Sony opóźnia kinową premierę ''Morbiusa''

Jeśli liczyliście, że już niedługo uda się Wam pójść do kina na jakieś świetne hollywoodzkie widowisko to chyba mocno się przeliczyliście. Pandemia nie odpuszcza, kina dalej pozostają zamknięte, a studia po raz kolejny przesuwają daty premier swoich filmów. Tym razem padło na film Morbius od Sony.

Produkcja oparta na komiksie Marvela pierwotnie trafić do kina miała 31 lipca 2020 roku. Jednak w obliczu szalejącej pandemii zdecydowano się przenieść jej premierę na 2021 rok. Dotychczasowa data 19 marca również nie dojdzie do skutku. Teraz Morbius trafił do kalendarza październikowym premier. Jego nowa data to 8 października 2021 roku.

Głównym bohaterem filmu jest dr Morbius – naukowiec, który starając się znaleźć lek na rzadką chorobę krwi, przypadkiem przemienia się w wampira. Pomimo obrzydzenia do swojej przypadłości, postanawia rozpocząć polowanie na kryminalistów, którzy jego zdaniem nie są godni dalszej egzystencji.

Produkcja osadzona jest w uniwersum Spider-Mana, a sam Morbius wielokrotnie pojawiał się w komiksach Marvela i był wrogiem człowieka pająka.

Za reżyserię Morbiusa odpowiada Daniel Espinosa. Pracował on na scenariuszu autorstwa aż czterech osób – Matta Sazama, Burka Sharplessa, Arta Marcuma i Matta Hollowaya. W obsadzie aktorskiej filmu znajdują się Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris oraz Tyrese Gibson.

Źrodło: variety