Produkcja ta składać się ma z sześciu odcinków. Jej fabuła oprze się na wspomnieniach Steve'a Jonesa, gitarzysty grupy, który w 2016 roku wydał swoją autobiografię zatytułowaną Lonely Boy: Tales from a Sex Pistols. Boyle będzie także producentem wykonawczym tej serii, której scenarzystami zostali Craig Pearce i Frank Cottrell Boyce.

Produkcja nosi tytuł Pistol, a w jej obsadzie znajdują się Toby Wallace jako Steve Jones, Anson Boon jako John Lydon, Louis Partridge jako Sid Vicious, Jacob Slater jako Paul Cook, Fabien Frankel jako Glen Matlock, Dylan Llewellyn jako Wally Nightingale, Sydney Chandler jako Chrissie Hynde, Emma Appleton jako Nancy Spungen i Maisie Williams jako Jordan.