Ben Affleck wyreżyseruje powieść fantasy dla Disneya 0

Ben Affleck to człowiek wielu talentów. Zagrał naprawdę wiele dobrych ról, a w ostatnim czasie bardziej zainteresował się reżyserią. Jego ostatnim dziełem był kryminał Nocne życie. Teraz jednak zapisał się do zrealizowania ekranizacji pewnej młodzieżowej powieści. Produkcja ta powstanie dla domu Myszki Miki.

fot. materiały prasowe

Affleck przeniesie na szklany ekran bestsellerową powieść noszącą tytuł Keeper of the Lost Cities autorstwa Shannon Messenger. Jej bohaterką jest dwunastoletnia dziewczynka imieniem Sophie Foster, która posiada telepatyczne zdolności. Przez całe swoje dotychczasowe życie czuła się bardzo samotna i nie zrozumiana. Do czasu, aż odkrywa skąd wziął się u niej ten niesamowity dar. Ta wiedza jednak odkryje przed nią nowy, niebezpieczny świat, w którym będzie musiała nauczyć się żyć.

Dotychczasowe filmy Afflecka były dość brutalne, wszystkie bowiem otrzymały kategorię wiekową R. Teraz ze względu na współpracę z Disneyem będzie musiał on stanowczo zejść z ulubionego przez siebie tonu.

Afflecka jako aktora w najbliższym czasie zobaczymy w filmie Deep Water oraz The Last Duel. Oprócz adaptacji wspomnianej powieści stanie on także za kamerą filmu The Big Goodbye opowiadającego o kulisach realizacji filmu Chinatown. Wyreżyseruje także Ghost Army, film o Armii Duchów specjalnej jednostce Armii Amerykańskiej.

Źrodło: CinemaBlend