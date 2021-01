Nicole Kidman i Javier Bardem zagrają w nowym filmie Aarona Sorkina 0

Nicole Kidman i Javier Bardem rozpoczęli rozmowy na temat dołączenia do obsady aktorskiej nowego filmu Aarona Sorkina. Produkcja będzie nosiła tytuł "Being the Ricardos".

Ceniony duet przymierzany jest do zagrania Lucille Ball i Desiego Arnaza, czyli gwiazd popularnego sitcomu z lat 50. – Kocham Lucy. Scenariusz do produkcji zatytułowanej "Being the Ricardos" został napisany przez Aarona Sorkina. On sam stanie również za kamerą filmu, a całość powstanie dla Amazon Studios.

Akcja filmu będzie rozgrywała się podczas jednego tygodnia produkcji Kocham Lucy – od poniedziałkowego czytania scenariusza przy stole, po piątkowe zdjęcia z udziałem publiczności – kiedy Lucille Ball i Desi Arnaz stają w obliczu kryzysu, który nie tylko może zakończyć ich karierę, ale również tego, który może przyczynić się do zakończenia ich małżeństwa.

Oryginalnie Aaron Sorkin miał zająć się tylko i wyłącznie napisaniem scenariusza. Wówczas mówiło się, że gwiazdą zainteresowaną zagraniem w filmie jest Cate Blanchett. Finalnie to Nicole Kidman jest na prostej do otrzymania roli, a sam Sorkin oprócz skryptu, zajmie się też reżyserią.

Jak oceniacie wybór producentów do głównych ról?

Źrodło: Deadline