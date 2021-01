Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Fani liczą, że "Blade" podąży drogą "Deadpoola 3" i również dostanie kategorię R 0

Kevin Feige niedawno potwierdził, że Deadpool 3 zostanie zrealizowany z myślą o kategorii wiekowej R. Mimo wszystko superprodukcja będzie częścią MCU, co jest oczywiście zupełną nowością, jeśli chodzi o ekranowy świat Marvela. Może być to również początek serii filmów z wyższą kategorią wiekową.

Oczywiście informacje o filmie Deadpool 3, które przekazał Kevin Feige zostały odebrane przez fanowską społeczność w bardzo pozytywny sposób. Co więcej, wielu z nich uważa, że jest to znakomita decyzja, która pozwoli rozwinąć się Kinowemu Uniwersum Marvela i zawędrować w niezbadane dotąd rejony. W social mediach padają już propozycje kolejnych tytułów, które powinny zostać zrealizowane właśnie z myślą o wyższej kategorii wiekowej.

Zdecydowanie numerem jeden po postaci Deadpoola jest Blade, który został jakiś czas temu zapowiedziany przez Marvel Studios. Wydaje się, że to właśnie postać pół-wampira, pół-człowieka jest idealną to stworzenia krwawego filmu osadzonego w MCU. Poniżej możecie znaleźć kilka komentarzy z Twittera, gdzie fani optują dosyć mocno za tym pomysłem. A później? Poźniej może Wolverine? A może Moon Knight? Co o tym sądzicie? Czy chcielibyście widowiska MCU w nieco krwawszym wydaniu?

