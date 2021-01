Jak długie będą nadchodzące seriale Marvel Studios? Wątpliwości rozwiewa Kevin Feige 0

Na platfomę Disney+ w ciągu najbliższych miesięcy trafi kilka nowych produkcji od Marvel Studios. W jednym z ostatnich wywiadów Kevin Feige zdradził jak długie będą odcinki poszczególnych serii.

fot. materiały prasowe

Zarówno Loki, Falcon and the Winter Soldier jak i Moon Knight rozwijane są jako sześcioodcinkowe sezony. Odcinki każdej z tych produkcji liczyć będą od 40 do 50 minut. Z kolei produkcja She-Hulk składać będzie się z dziesięciu 30-minutowych epizodów.

Jednak jak dalej mówi nie ma na to reguły. Zasady rządzące streamingiem pozwalają na lekką dowolność jeśli chodzi o czas danej produkcji. Nie jest on tak ograniczony jak w przypadku emisji telewizyjnej. Dlatego można dowolnie manewrować czasem odcinków i odpowiednio go dostosowywać.

Tak będzie właśnie w przypadku serialu WandaVision. Początkowo bohaterowie będą żyć w rzeczywistości jak z popularnych swego czasu sitcomów, więc czas odcinka będzie do tego dostosowany i wynosić ma 30 minut. W miarę jednak przejścia z tego gatunku do kina akcji również i czas odcinka ulegnie wydłużeniu.

WandaVision to pierwszy serial, który trafi na platformę Disney+ i rozpocznie czwartą fazę MCU. Jego premiera już 15 stycznia 2021 roku.

Źrodło: Collider