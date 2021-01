Michael Peña dołącza do obsady filmu sci-fi ''Moonfall'' Emmericha 0

Jak donoszą zagraniczne media aktor Michael Peña dołączył właśnie do obsady najnowszego filmu Rolanda Emmericha Moonfall. Zastąpił on nominowanego do Oscara za rolę w filmie Nostalgia anioła Stanleya Tucciego, który musiał zrezygnować z angażu ze względu na ograniczenia związane z panującą pandemią.

fot. materiały prasowe

Peña wcieli się w bogatego dealera samochodowego imieniem Tom Lopez. Oprócz niego w ostatnim czasie swoje angaże otrzymali także Carolina Bartczak, Maxim Roy i Stephen Bogaert. Bartczak wcieli się w żonę Toma Brendę, kochającą, ale bardzo zazdrosną o niego, Roy zagra kapitana armii, której duch walki wspiera bohaterów w ratowaniu świata, a Bogaert wcieli się w dyrektora NASA.

Wcześniej do obsady Moonfall należeli już Halle Berry, Patrick Wilson, Charlie Plummer, Josh Gad, John Bradley, Donald Sutherland i Eme Ikwuakor. Za reżyserię i scenariusz filmu odpowiada Emmerich. Zdjęcia do produkcji rozpocząć mają się jesienią w Montrealu.

Tajemnicza siła wyrzuca księżyc w orbity co skutkuje prawdopodobną kolizją z Ziemią i końcem świata jaki znamy. Na zaledwie kilka tygodni przed planowanym uderzeniem, zespół naukowców wyrusza na wręcz niemożliwą misje. Pozostawiając na Ziemi wszystko to co kochają ryzykują lądowanie na powierzchni Księżyca, aby uratować planetę przed zagładą.

Premiera Moonfall w 2022 roku.

Źrodło: deadline