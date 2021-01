''The Lord of the Rings'' - poznajcie opis fabuły serialu Amazona 0

Z pewnością wielu fanów twórczości Tolkiena z niecierpliwością oczekuje na zapowiedziany serial Amazona, który skupi się na Drugiej Erze Śródziemia. Do jego premiery pozostało jeszcze dużo czasu, ale stopniono zdradzane są poszczególne elementy produkcji. Tym razem w sieci pojawił się opis fabuły, który może sugerować nam, iż będziemy poruszać się po całym Śródziemiu.

fot. materiały prasowe

Zdjęcia do serialu powstają w Nowej Zelandii. Produkcja ta jeszcze przed ukończeniem uważana jest za jeden z najdroższych programów telewizyjnych w historii.

Oto opis fabuły:

Nadchodzący serial po raz pierwszy przenosi na ekrany bohaterskie legendy słynnej historii Drugiej Ery Śródziemia. Ten epicki dramat rozgrywa się na tysiące lat przed wydarzeniami z Hobbita i Władcy Pierścieni Tolkiena. Przeniesieni zostaniemy do epoki, w której powstały wielkie mocarstwa, królestwa odnosiły chwałę i popadały w ruinę, istnieli nieprawdopodobni bohaterowie, nadzieja zawisała na niciach, a największy czarny charakter, jaki kiedykolwiek wypłynął spod pióra Tolkiena, groził, iż pokryje cały świat ciemnością. Produkcja rozpocznie się w czasach względnego spokoju. Potem podążymy za postaciami zarówno znanymi nam już, jak i nowymi. Zmierzą się one z przerażającym powrotem zła do Śródziemia. Poznamy najciemniejsze głębiny Gór Mglistych, dotrzemy do majestatycznych lasów stolicy elfów Lindon, przejdziemy przez wyspiarskie królestwo Numenoru, aż dotrzemy do najdalszych zakątków map. Te królestwa i postacie stworzą taką spuściznę, która będzie żyć długo po nich.

Zapowiada się naprawdę epicka przygoda, nieprawdaż? Premiera serialu The Lord of the Rings zaplanowana jest na drugą połowę tego roku.

Źrodło: ComicBookMovie