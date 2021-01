Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nowy zwiastun filmu "Judas and the Black Messiah" 0

Warner Bros. Pictures pokazał nowy zwiastun filmu Judas and the Black Messiah. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Judas and the Black Messiah to film o zdradzie i zabójstwie Freda Hamptona, przewodniczącego Partii Czarnych Panter. W rolach głównych Daniel Kaluuya, Jesse Plemons i LaKeith Stanfield. W obsadzie aktorskiej między innymi znalazło się miejsce także dla Martina Sheena, który sportretuje na ekranie postać dyrektora FBI – J. Edgara Hoovera. Poniżej zapowiedź.

Judas and the Black Messiah będzie historią afroamerykańskiego działacza społecznego, wiceprzewodniczącego sekcji Czarnych Panter w Illinois, który został zabity w wyniku akcji policji skierowanej przeciw działalności ugrupowania.

Przewodniczący Fred Hampton miał 21 lat, kiedy został zamordowany przez FBI, które zmusiło drobnego przestępcę imieniem William O’Neal, aby pomógł im uciszyć jego oraz Partię Czarnych Panter. Ale nie mogli zabić spuścizny Freda Hamptona, a 50 lat później jego słowa wciąż odbijają się echem… głośniej niż kiedykolwiek.

Za kamerą filmu stanął Shaka King, dla którego jest to pełnometrażowy debiut. Jednym z producentów filmu jest Ryan Coogler, reżyser komiksowego widowiska Marvela o przygodach superbohatera Czarna Pantera.

Źrodło: Warner Bros. Pictures