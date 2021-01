24. edycja EUROPEAN SHOOTING STARS, najstarszej i najbardziej prestiżowej inicjatywy EFP mającej na celu promowanie europejskich talentów aktorskich, odbędzie się online od 23 do 25 lutego 2021 roku. Na tydzień przed wydarzeniami branżowymi tegorocznego 71. Berlinale (1-5 marca). Ceremonia wręczenia nagród Shooting Stars odbędzie się latem w ramach pokazów Berlinale.

Chociaż w tym roku niestety nie możemy spotkać się osobiście, zapraszamy do przyłączenia się, odkrywania i świętowania tego, co najlepsze w europejskim aktorstwie, pozostając jednocześnie bezpiecznym w domu. To motto tegorocznego cyfrowego programu European Shooting Stars. Jesteśmy podekscytowani, że mogliśmy stworzyć cyfrowe doświadczenie za pośrednictwem naszego internetowego "Home of Acting Talent", który otworzy swoje drzwi i naśladuje ducha naszych corocznych wydarzeń fizycznych.

mówi dyrektor zarządzająca EFP Sonja Heinen