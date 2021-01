Liam Neeson chciałby powrócić do roli Qui-Gon Jinna 0

Pamiętacie występ Liama Neesona w Gwiezdnych wojnach: część I – Mroczne widmo? Aktor ten wcielił się tam w postać mistrza Jedi Qui-Gon Jinna. Czy powróci w najnowszej serialowej produkcji Disneya należącej do tego uniwersum? Jak na razie nie ma żadnych oficjalnych wieści od włodarzy platformy, ale sam Neeson w jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że bardzo chętnie ponownie wcieliłby się w tę postać.

fot. materiały prasowe

Zapytany o to czy byłby skłonny wrócić jako Qui-Gon Jinn odpowiedział krótko:

Jasne, byłbym na to gotowy, o tak.

Być może jest na to jakaś szansa, a tą wypowiedzią Neeson dał do myślenia Lucasfilm. W nadchodzącej produkcji, która opowie o losach Obi-Wan Kenobi już dwójka aktorów powróci do swoich ról. W głównego bohatera ponownie wcieli się Ewan McGregor, a Hayden Christensen powróci jako Anakin Skywalker aka Darth Vader.

Akcja serialu rozgrywać ma się na osiem lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część III – Zemsta Sithów. Wtedy widzieliśmy jak Obi-Wan dostarcza małego Luke’a Skywalkera do jego domu na Tatooine.

Za reżyserię produkcji odpowie Deborah Chow. Serial składać będzie się z sześciu odcinków.

Chcielibyście ponownie zobaczyć Neesona w roli jednego z mistrzów Jedi?

Źrodło: ComingSoon