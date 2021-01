Nic Pizzolatto negocjuje wcześniejsze zakończenie kontraktu z FX - powodem kasacja serialu ''Redeemer'' 0

Stacja FX zrezygnowała z planów nakręcenia serialu Redeemer. Decyzję taką podjęto po tym jak z obsady odpadł aktor Matthew McConaughey, który w tym dramacie wcielić miał się w główną rolę.

Nad serialem Redeemer ponownie razem współpracować mieli Nic Pizzolatto i Matthew McConaughey, którzy już wcześniej spotkali się na planie Detektywa. Tak się jednak nie stanie. Aktor zrezygnował z udziału w projekcie, a w odpowiedzi na to telewizja całkowicie go odrzuciła. Ta decyzja ma jednak jeszcze dalsze konsekwencje, bowiem w ubiegłym roku scenarzysta Pizzolatto odszedł od HBO i podpisał dwuletni kontrakt z FX na wyłączność. Redeemer miało być jego pierwszym projektem. Teraz Pizzolatto pragnie negocjować umowę, aby można było rozwiązać ją przed terminem. Umowa obowiązuje go z dwiema markami należącymi do Disneya – FX Productions i 20th Television.

Fabuła Redeemer miała opierać się na powieści Patricka Colemana noszącej tytuł The Churchgoer. Główny bohater to były pastor, teraz prowadzący rozwiązłe życie ochroniarza, który podejmuje się znalezienia zaginionej w Teksasie kobiety. Idąc jej tropem trafia do świata przesiąkniętego korupcją oraz przemocą. Odkrywa także spisek sięgający wiele lat wstecz i mogący mieć z nim coś wspólnego.

