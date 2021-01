May Calamawy powiększa obsadę serialu ''Moon Knight''

Młoda aktorka znana z serialu FBI i Ramy dołączyła właśnie do obsady nowego serialu z uniwersum Marvela. Mowa o produkcji Moon Knight powstającej dla Disney +. Być może właśnie przed May Calamawy otwierają się drzwi do wielkiej hollywoodzkiej kariery…