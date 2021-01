Festiwal Żubroffka w tym roku 9-13 czerwca! 0

Tegoroczna edycja festiwalu nie ma zamiaru czekać do zimy. Po raz pierwszy w historii festiwal odbędzie się latem. ŻUBROFFKA planowana jest w dniach 9-13 czerwca 2021 roku.

Impreza po raz pierwszy odbędzie się też w formie hybrydowej, co oznacza zarówno pokazy stacjonarne w kinie, jak i pokazy online. Przypomnijmy, że 15. edycja festiwalu pierwotnie miała odbyć się w grudniu ubiegłego roku, ale została odwołana z powodu pandemii. Z wielu powodów organizatorzy nie zdecydowali się na organizację wydarzenia w wersji online o czym przeczytacie na naszej stronie www.

Tematem przewodnim 15. edycji festiwalu jest WIRUS – czynnik, który wszystko wywrócił do góry nogami i zasadniczo wpłynął na całe życie społeczne. Na naszych oczach zawalił się świat, jaki do tej pory znaliśmy, a my sami zostaliśmy zmuszeni do zmiany stylu życia. I nawet jeżeli doceniliśmy zalety powolniejszej i uważniejszej egzystencji, to po wielu miesiącach ograniczeń zatęskniliśmy za tradycyjnymi, serdecznymi kontaktami międzyludzkimi… Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja naszego festiwalu nam to umożliwi i spełni się przesłanie ŻUBROFFKI: bądźmy razem, bo tylko razem jesteśmy silniejsi!

Do stworzenia graficznego projektu, który najlepiej oddałby nasze dylematy i nurtujące nas pytania, zaprosiliśmy czesko-słowackiego animatora Davida Štumpfa. Już tradycyjnie, identyfikację wizualną, tym razem w oparciu o wykreowane przez Davida projekty, stworzyła graficzka Izabela Sroka.