Trwają prace nad kontynuacją dreszczowca "Searching"

Thriller Searching w reżyserii Aneesha Chaganty’ego, który zaskoczył w pozytywny sposób wielu widzów na świecie, doczeka się kontynuacji.

Stage 6 Films, które jest częścią Sony Pictures, wyprodukuje kontynuację dreszczowca Searching. Za kamerą stanie prawdopodobnie duet Will Merrick i Nicholas D. Johnson – panowie byli odpowiedzialni za montaż pierwszej odsłony, którą wyreżyserował Aneesh Chaganty.

Warto zaznaczyć, że historia w sequelu będzie zupełnie inna, aniżeli ta, którą mogliśmy oglądać w Searching. Co ciekawe Will Merrick i Nicholas D. Johnson napiszą też scenariusz kontynuacji, który zostanie oparty na tym, co zaserwowali nam Sev Ohanian i Aneesh Chaganty.

Na ten moment wiadomo tylko tyle, że fabuła Searching 2 będzie zawierała zestaw nowych postaci oraz spróbuje rozwinąć technikę screenlife, czyli pokazywania historii oraz życia bohaterów za pomocą ekranów różnych urządzeń, takich jak smartfony czy laptopy. W pierwszym filmie John Cho wciela się w postać ojca, który w desperackiej próbie odnalezienia zaginionej córki włamuje się do jej komputera.

Na ten moment nie są znane ewentualne nazwiska, które dołączą do obsady. A Wy oglądaliście Searching? Jak oceniacie technikę screenlife?

Źrodło: Deadline