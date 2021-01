Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Chris Evans może powrócić do roli Kapitana Ameryka - aktor prowadzi negocjacje z Marvel Studios 1

Tak naprawdę kurz jeszcze dobrze nie opadł, a Chris Evans już niedługo może powrócić do roli Kapitana Ameryki w Kinowym Uniwersum Marvela. Gwiazdor negocjuje swój powrót ze studiem odpowiedzialnym z superbohaterskie widowiska.

Co tu dużo pisać – Chris Evans to absolutna legenda MCU i jedna z najważniejszych postaci w historii Kinowego Uniwersum Marvela. Jest on obok Roberta Downeya Jr. i Chrisa Hemswortha twarzą MCU i nie zmieni tego już nic, nawet rzekoma emerytura. Piszę rzekoma, ponieważ Evans niedługo może ponownie chwycić tarczę Kapitana Ameryki w dłoń.

Według portalu Deadline, Chris Evans jest bliski podpisania nowego kontraktu z Marvel Studios. Podobno kontrakt pozwoli mu zagrać w jeszcze jednym filmie, a także zosawić otwartą furtkę do ewentualnych występów w kolejnych produkcjach. Warto jednak odnotować, że jest niemalże pewne, iż nie będzie to solowy film o Kapitanie Ameryce, a jedynie występ gościnny na podobnej zasadzie do tej, którą miał Robert Downey Jr., na przykład w widowisku Spider-Man: Homecoming.

Na razie Marvel Studios nie komentuje tych informacji. Trzeba jednak zaznaczyć, że medialne spekulacje nie zostały także zdementowane. Co sądzicie o tych nowinach?

Źrodło: Variety