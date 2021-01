Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Mortal Kombat" - pierwsze zdjęcia promujące nowy film 0

Na łamach Entertainment Weekly zaprezentowano pierwsze oficjalne zdjęcia promujące nową adaptację kultowej gry wideo – Mortal Kombat. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Oprócz zdjęć poznaliśmy kilka szczegółów dotyczących fabuły. Sekwencja otwierająca film będzie trwała około 10 minut i przeniesie nas do czasów feudalnej Japonii na długo przed wojownikami władającymi nadprzyrodzonymi mocami, jak Sub-Zero czy Skorpion. Następnie zostaniemy przeniesieni do teraźniejszości, gdzie poznamy zupełnie nową postać w tym świecie – Cole’a Younga, granego przez aktora i mistrza sztuk walki Lewisa Tana.

Stanie się on celem złowieszczego czarnoksiężnika i cesarz krainy Outerworld – Shang Tsunga, który wyśle swoje stwory na czele z Sub-Zero, aby go dopadł. Oczywiście późniejsze wątki fabularne sprawią, że dojdzie do wielkiego turnieju, którego stawką będzie bezpieczeństwa świata, jaki znamy.

Reżyserem filmu jest Simon McQuiod. Produkcja trafi do kin i HBO Max 16 kwietnia 2021 roku.

