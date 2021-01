Zwiastun 2. sezonu serialu "For All Mankind" 0

Niedawno informowaliśmy, że platforma Apple TV+ pewna sukcesu 2. sezonu serialu For All Mankind, zamówiła już kolejne epizody. Dzisiaj prezentujemy premierowy zwiastun drugiej serii.

Serial ukazuje nam alternatywny świat, w którym globalny wyścig kosmiczny nigdy się nie zakończył. Toczy się on pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W tym świecie to ZSRR zostało pierwszym krajem, któremu udało się lądowanie na księżycu, a Stany Zjednoczone podjęły walkę o to, aby być pierwszymi którzy postawią stopę na tym ziemskim satelicie.

Sezon drugi rozpocznie się dekadę po wydarzeniach z pierwszej serii. Trafimy do roku 1983 roku, w którym w najlepsze trwa Zimna Wojna, a napięcia między dwoma rywalizującymi ze sobą mocarstwami osiągają apogeum. Prezydentem Stanów jest Ronald Regan, a coraz większe ambicje i chęć dalszej eksploracji kosmosu mogą doprowadzić do katastrofy, bowiem Amerykanów i Sowietów zaślepiła ponowna rywalizacja tym razem dotycząca kontroli miejsc bogatych w zasoby na księżycu. Dojdzie także do militaryzacji NASA co może doprowadzić do konfliktu kończącego się wojną nuklearną.

Premiera 2. sezonu zapowiadana jest na 19 lutego 2021 roku.

Źrodło: comingsoon.com