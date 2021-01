Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Joel Coen będzie kręcił "The Tragedy of Macbeth" w czerni i bieli 0

Minęło trochę czasu od ostatnich aktualizacji związanych z produkcją "The Tragedy of Macbeth" w reżyserii Joela Coena. Dzisiaj mamy dla Was bardzo ciekawą informację.

Joel Coen, który po raz pierwszy w karierze będzie kręcił film bez swojego brata Ethana, zamierza zrealizować swój projekt w czerni i bieli. W ostatnim odcinku podcastu Rogera Deakinsa – "Team Deakins", projektantka kostiumów Mary Zophres ujawniła, że ​​operator Bruno Delbonnel będzie tworzył czarno białe zdjęcia do filmu "The Tragedy of Macbeth".

Warto przypomnieć, że Bruno Delbonnel to człowiek, który pracował z braćmi Coen przy okazji dwóch filmów – Ballada o Busterze Scruggsie i Co jest grane, Davis?. Z kolei Mary Zophres miała okazją tworzyć kostiumy do jednego z najważniejszych dzień w karierze Coenów, czyli Fargo.

Dla Joela Coena nie będzie to pierwszyzna, jeśli chodzi o kręcenie w czerni i bieli. Podobny format zastosowano przy okazji filmu Człowiek, którego nie było.

Jeśli chodzi o "The Tragedy of Macbeth", to w rolach głównych wystąpią Frances McDormand i Denzel Washington. Jak myślicie – czy Joel Coen da radę sam nakręcić adaptację dramatu Szekspira?

Źrodło: IndieWire